В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами

Портал Onet заметил турецкие самолеты с россиянами в воздушном пространстве Польши

Российские туристы продолжают пользоваться услугами иностранных авиакомпаний, включая полеты в польском воздушном пространстве, пишет польский сайт Onet. Авторы материала отметили, что россияне обходят запрет на полеты над Польшей, особенно в преддверии Пасхи, когда туристы из Москвы и других городов беспрепятственно пролетают над страной, несмотря на санкции.

Издание интересуется, как это возможно, и указывает на то, что популярные среди туристов авиакомпании, такие как Turkish Airlines, продолжают осуществлять рейсы в Россию.

Сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва — Стамбул, проходя через Августов, Белосток, Люблин и Жешув, — говорится в статье.

Таким образом, даже с закрытием европейского воздушного пространства для российских самолетов и введением иностранных санкций, россияне по-прежнему могут вылетать из страны в Европу. Onet отмечает, что россияне также летают в Турцию, используя польское воздушное пространство при перевозке из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул или Анталью с помощью Turkish Airlines.

Издание напоминает, что средиземноморское побережье Турции является популярным направлением среди российских туристов, а конфликт на Украине и санкции не мешают им посещать турецкие курорты.