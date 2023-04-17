Представители МИД стран «Большой семерки» договорились сохранять антироссийские санкции

Об этом главы ведомств договорились во время сессии, посвященной ситуации вокруг Украины. Также, помимо рестрикций в отношении Москвы, министры обсудили дальнейшую поддержку Украины. Они условились продолжать оказывать Киеву помощь и укреплять сотрудничество в целях борьбы с уклонением от антироссийских санкций.