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В Каруидзаве главы МИД стран G7 приступили к основной части переговоров

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Первая сессия переговоров глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) открылась в понедельник в Каруидзаве, передает корреспондент ТАСС.

Главы МИД стран G7 приступили к основной части переговоров
© EPA

Ожидается, что в ходе этой части переговоров министры G7 обсудят ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Всего в ближайшие два дня министры иностранных дел "семерки" проведут шесть отдельных сессий, однако официально их темы и повестка не оглашались. Ожидается, что основными темами обсуждения станут положение дел на Украине и взаимоотношения с Китаем на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. По итогам переговоров, которые продлятся до 18 апреля, ожидается принятие совместного заявления. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник, Япония выступает за ужесточение формулировок в части про КНДР на фоне участившихся ракетных пусков Пхеньяна.

В преддверии встречи в Каруидзаве глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси неоднократно подчеркивал, что главы внешнеполитических ведомств намереваются продемонстрировать единство своих рядов и подтвердить основные позиции по сотрудничеству как в рамках объединения, так и между G7 и международным сообществом.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Встреча глав МИД "семерки" проходит с 16 по 18 апреля в Каруидзаве в горах префектуры Нагано.

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