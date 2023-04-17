Главы МИД стран G7 приступили к основной части переговоров

Первая сессия переговоров глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) открылась в понедельник в Каруидзаве, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что в ходе этой части переговоров министры G7 обсудят ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Всего в ближайшие два дня министры иностранных дел "семерки" проведут шесть отдельных сессий, однако официально их темы и повестка не оглашались. Ожидается, что основными темами обсуждения станут положение дел на Украине и взаимоотношения с Китаем на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. По итогам переговоров, которые продлятся до 18 апреля, ожидается принятие совместного заявления. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник, Япония выступает за ужесточение формулировок в части про КНДР на фоне участившихся ракетных пусков Пхеньяна.

В преддверии встречи в Каруидзаве глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси неоднократно подчеркивал, что главы внешнеполитических ведомств намереваются продемонстрировать единство своих рядов и подтвердить основные позиции по сотрудничеству как в рамках объединения, так и между G7 и международным сообществом.