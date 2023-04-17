Утечка в сеть секретных документов разведывательных служб США доказывает, что президент Джо Байден лжет о роли Вашингтона в конфликте на Украине. Противостояние Москвы и Киева, вероятно, развивается не по плану Соединенных Штатов, считает американский полковник в отставке Роберт Магиннис. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью Fox News.

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«Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа», — указал полковник и задался вопросом, почему президент США лжет своему народу.

Магиннис при этом отмечает, что люди задают все больше вопросов Вашингтону, например, какова реальная роль США в конфликте на Украине, способен ли Киев одержать победу над Москвой и почему поставки оружия опустошают запасы Соединенных Штатов «в угоду Китаю». При этом Джо Байден и его администрация не в состоянии объяснить, какие именно национальные интересы Вашингтон преследует на Украине. Их единственные доводы — противодействие России и защита демократии.

Полковник считает, что ведущие западные СМИ на фоне ареста возможного виновника утечки конфиденциальных данных обратили все свое внимание на личность обвиняемого, хотя им стоило бы сосредоточиться на содержании этих самых разведывательных данных. Магиннис выразил мнение, что они сознательно выгораживают Байдена.