Импорт пшеницы с Украины в Венгрию вырос в 10 раз

Поставки пшеницы с Украины в Венгрию увеличились в 10 раз, а цены на нее сократились вдвое, что наносит огромный ущерб местным фермерам. Об этом сообщил в воскресенье президент венгерской Национальной ассоциации производителей зерна Тамаш Петохази, комментируя решение министерства сельского хозяйства страны ввести временный запрет на импорт зерна и другой украинской сельхозпродукции.

"Согласно статистике, за последний год в Венгрию с Украины поступило 300-400 тыс. тонн пшеницы, хотя в действительности [цифра] может быть гораздо больше. В предыдущие годы оттуда импортировалось по 30-40 тыс. тонн пшеницы", - рассказал специалист интернет-изданию Telex. Он также отметил, что если прошлой осенью пшеница стоила 130-140 тыс. форинтов (примерно €360) за тонну, то сейчас отпускные цены в Венгрии "упали до 70 тыс. форинтов, что ниже уровня себестоимости и составляет около двух третей западноевропейских цен".

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Венгерские фермеры считают, что продажа пшеницы по цене ниже 90 тыс. форинтов за тонну не имеет смысла. Петохази подчеркнул, что в результате поставок украинского зерна в Европу по демпинговым ценам "рынки находятся почти в панике и из-за непредсказуемой ситуации трейдеры снижают цены".

Глава ассоциации также обратил внимание, что украинская сельхозпродукция может оказаться небезопасной для потребителей, поскольку на Украине по-прежнему используются средства защиты растений, которые были запрещены в Евросоюзе 10-15 лет назад. Как отмечает Telex, по результатам проведенной в апреле проверки 29 тонн кукурузы, поступившей в Венгрию, в этом продукте были обнаружены токсины и ГМО. О том, что в сельском хозяйстве на Украине используются средства и методы, запрещенные в ЕС, упоминал ранее в своем заявлении глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь.

Петохази поддержал решение министерства добиваться от ЕС урегулирования ситуации с украинским зерном и восстановления таможенных пошлин при его поставках в Европу. Ранее Брюссель отменил такие сборы и, по сведениям венгерских СМИ, намерен сохранить беспошлинный режим до середины 2024 года. Глава ассоциации считает, что пошлины можно было бы установить на уровне €100 за тонну, из которых €80 позже возвращались бы Украине в качестве помощи. По его словам, это позволило бы поддержать украинцев и "не дало бы уничтожить сельское хозяйство ЕС".

Требования к Еврокомиссии

Минсельхоз Венгрии объявил в субботу о введении запрета на импорт зерна и масличных культур с Украины до 30 июня нынешнего года, но сохранил их транзит по своей территории, в том числе традиционным получателям в Азии и Африке. Правительство рассчитывает, что за это время Еврокомиссия (ЕК) урегулирует ситуацию. Аналогичный запрет установила Польша. В Словакии переработка украинского зерна была запрещена еще в апреле. Такие же шаги обсуждает Болгария. Ранее страны Центральной Европы обратились к ЕС с требованием защитить их от украинского демпинга, но ответа не дождались. ЕК согласилась выплатить компенсации за ущерб только Болгарии, Польше и Румынии, а другим странам было отказано.

В то же время венгерский эксперт по вопросам сельского хозяйства Дьердь Раско отметил в программе телеканала RTL, что запрет на импорт продукции с Украины в отдельные страны Европы проблему не решит. "Украинское зерно продолжает поступать в Австрию, Италию и Германию. Так что на наших экспортных рынках есть зерно, которое удерживает цены на низком уровне. Венгерская продукция не сможет попасть на эти рынки по более высоким ценам", - предупредил эксперт. Он считает, что вопрос должен быть решен комплексно в рамках всего Евросоюза.

Решение Будапешта и Варшавы вызвало в Брюсселе недовольство. ЕК заявила, что "торговая политика относится исключительно к компетенции ЕС, поэтому односторонние действия неприемлемы". По ее словам, в такое "сложное время важно координировать все решения внутри Евросоюза".