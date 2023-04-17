Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню

Необходимо как можно скорее провести встречу государственного секретаря США Энтони Блинкен и министра иностранных дел Китая Цинь Гана на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем эта встреча состоялась», — подчеркнула она.

В публикации уточняется, что Энтони Блинкен анонсировал свою встречу с китайским коллегой еще при последней встрече министров в формате G20. Однако эти планы пришлось изменить из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит в воздушном пространстве США над Атлантическим океаном.

Анналена Бербок в данный момент находится на встрече министров иностранных дел G7 в японском Каруидзаве, встреча продлится до 18 апреля.