В Иране вынесли приговоры военным по делу о сбитом ПВО украинском Boeing

В Иране были приговорены военнослужащие, ответственные за управление ПВО, которые по ошибке сбили украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 вблизи Тегерана в 2020 году, сообщает местное агентство IRNA. Десять обвиняемых получили сроки от одного года до 13 лет тюремного заключения.

Суд определил, что оператор системы ПВО «Тор» без разрешения командного пункта ошибочно классифицировал гражданский самолет как вражеский и выпустил по нему две ракеты. Суд признал, что ошибка была непреднамеренной. Оператор также обязан выплатить компенсацию семьям погибших.

Среди других осужденных военнослужащих: бывшие командующие ПВО Военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции и тегеранской зоной ПВО (по одному году тюрьмы), бывший командующий тегеранским региональным центром управления операциями (полтора года), бывший командир 5-й тегеранской базы ПВО и дежурный оперативного штаба Тегерана (по два года), ответственный за командный пункт «Тора» (три года) и сотрудники, ответственные за этот комплекс (от одного до трех лет).