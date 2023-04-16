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16 минут назад

В Иране вынесли приговоры военным по делу о сбитом ПВО украинском Boeing

News.ru

В Иране были приговорены военнослужащие, ответственные за управление ПВО, которые по ошибке сбили украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 вблизи Тегерана в 2020 году, сообщает местное агентство IRNA. Десять обвиняемых получили сроки от одного года до 13 лет тюремного заключения.

В Иране вынесли приговоры военным по делу о сбитом ПВО украинском Boeing
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд определил, что оператор системы ПВО «Тор» без разрешения командного пункта ошибочно классифицировал гражданский самолет как вражеский и выпустил по нему две ракеты. Суд признал, что ошибка была непреднамеренной. Оператор также обязан выплатить компенсацию семьям погибших.

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Среди других осужденных военнослужащих: бывшие командующие ПВО Военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции и тегеранской зоной ПВО (по одному году тюрьмы), бывший командующий тегеранским региональным центром управления операциями (полтора года), бывший командир 5-й тегеранской базы ПВО и дежурный оперативного штаба Тегерана (по два года), ответственный за командный пункт «Тора» (три года) и сотрудники, ответственные за этот комплекс (от одного до трех лет).

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года выполнял рейс Тегеран — Киев. Вскоре после взлёта самолёт потерпел крушение, погибли 176 человек. 11 января иранские военные признали, что самолёт был по ошибке сбит. Силы ПВО приняли лайнер за вражескую цель. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США.

В мире,Boeing,НАТО,
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