Президент Абхазии Бжания посетит Россию с рабочим визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с визитом в российскую столицу, сообщается на сайте главы государства. По информации пресс-службы абхазского лидера, в рамках поездки он собирается, в частности, провести ряд встреч с представителями правительства России.

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"В графике рабочей поездки главы государства запланированы встречи в администрации президента, правительстве и Совете Безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Абхазии не уточнили, с кем именно из российских чиновников собирается встретиться Бжания во время своего рабочего визита в Москву. Пока неизвестно и сколько может продлиться поездка абхазского лидера.