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16 минут назад

Президент Абхазии Бжания посетит Россию с рабочим визитом

Газета.Ruиещё 2

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с визитом в российскую столицу, сообщается на сайте главы государства. По информации пресс-службы абхазского лидера, в рамках поездки он собирается, в частности, провести ряд встреч с представителями правительства России.

Президент Абхазии Бжания посетит Россию с рабочим визитом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В графике рабочей поездки главы государства запланированы встречи в администрации президента, правительстве и Совете Безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Абхазии не уточнили, с кем именно из российских чиновников собирается встретиться Бжания во время своего рабочего визита в Москву. Пока неизвестно и сколько может продлиться поездка абхазского лидера.

Ранее Бжания заявил, что в Абхазии проводятся масштабные работы по повышению боеготовности армии государства из-за опасений возможного переворота в Грузии. По его словам, в целях открытия "второго фронта" в Грузии готовятся крупномасштабные политические акции, намеченные на апрель-май 2023 года.

В мире,Аслан Бжания,Совет безопасности РФ,Правительство РФ,
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