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Глава МИД Румынии пообещал помочь Украине вступить в Евросоюз

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Румыния поможет Молдавии и Украине вступить в Евросоюз, осенью 2023 года начнутся переговоры по данному вопросу. Об этом заявил глава МИД страны Богдан Ауреску.

Глава МИД Румынии пообещал помочь Украине вступить в Евросоюз
© globallookpress.com

«Румыния будет и впредь поддерживать Украину и Молдавию, в том числе посредством технической экспертизы, для выполнения рекомендаций, которые были поставлены ЕК относительно начала переговорного процесса о присоединении к ЕС», — сказал Ауреску в эфире румынского телеканала Digi 24.

По его словам, предстоящей осенью появится возможность начать переговоры о присоединении этих стран к ЕС.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим ЕС. По ее словам, без этих стран организация считается неполной. Украина претендует на членство в НАТО в течение многих лет. 30 сентября 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Для вступления Украины в НАТО нужно согласие всех союзников альянса, отметил ранее генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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