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19 минут назад

Евродепутат де Граф: Украинский обстрел собора в Донецке во время Пасхи – военное преступление

Деловая газета "Взгляд"

Вооруженные силы Украины во время празднования православной Пасхи обстреляли собор в Донецке, сообщил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф, назвав произошедшее военным преступлением.

Евродепутат заявил о военном преступлении ВСУ в пасхальную ночь
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) евродепутат написал, что преднамеренный обстрел гражданских целей – военное преступление, и призвал западные страны прекратить поддержку преступного киевского режима, передает РИА «Новости».

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Напомним, в пасхальную ночь ВСУ выпустили ракеты по населенным пунктам республики. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, удар пришелся на район Свято-Преображенского кафедрального собора. В результате погиб один человек, пострадали еще шесть жителей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это.

В мире,Денис Пушилин,Татьяна Москалькова,
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