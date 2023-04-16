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33 минуты назад

Во Франции указали на ужасные дни для Зеленского

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский переживает ужасные дни. Об этом в Twitter Флориан Филиппо.

Во Франции указали на ужасные дни для Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он указал, что это связано с запретом Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна. Еще одной неудачей Филиппо назвал обвинение Зеленского в присвоение им и его окружением 400 миллионов долларов международной помощи.

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Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил Зеленского и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива в 2022 году. Ссылаясь на «осведомленного американского сотрудника разведки», журналист утверждает, что Киев со скидкой закупал российское топливо за деньги американских налогоплательщиков.

«Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой... А кто платит за газ и нефть? Мы», — цитирует Херш своего собеседника.

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