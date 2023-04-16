Вещание готелеканала Судана прервалось по неизвестной причине

Вещание государственного телеканала Судана прервалось по неизвестной причине на фоне ожесточенных боестолкновениях между армией и спецназом. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что при боестолкновениях в Судане убиты трое сотрудников ООН. Сотрудники ООН скончались при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром в субботу, 15 апреля.

Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также столичной агломерации и других регионах страны. Утром 16 апреля сообщалось, что жертвами столкновений уже стали не менее 56 человек, в том числе три сотрудника ООН.