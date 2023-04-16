В G7 день рождения Блинкена отметили пирогом из любимого ресторана Леннона

Главы МИД стран G7 отпраздновали дни рождения американского и французского коллег яблочным пирогом из любимого отеля Джона Леннона. Об этом сообщили в МИД Японии, передает ТАСС.

Сегодня отмечают дни рождения госсекретарь США Энтони Блинкен (61 год) и глава МИД Франции Катрин Колонна (67 лет).

Яблочный пирог в их честь был подан в конце рабочего ужина. Его испекли повара отеля Мампэй, в котором музыкант Джон Леннон отдыхал четыре лета подряд в 1970-х годах. В Каруидзаве считают, что Леннон передал местным кулинарам рецепт чая с молоком.

Япония сейчас председательствует в G7. Встреча глав МИД «семерки» проходит с 16 по 18 апреля в в курортном поселке Каруидзава (префектура Нагано).