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14 минут назад

Министры G7 отметили день рождения Блинкена пирогом из любимого ресторана Леннона

Майк Габриелян

Главы МИД стран G7 отпраздновали дни рождения американского и французского коллег яблочным пирогом из любимого отеля Джона Леннона. Об этом сообщили в МИД Японии, передает ТАСС.

В G7 день рождения Блинкена отметили пирогом из любимого ресторана Леннона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня отмечают дни рождения госсекретарь США Энтони Блинкен (61 год) и глава МИД Франции Катрин Колонна (67 лет).

Яблочный пирог в их честь был подан в конце рабочего ужина. Его испекли повара отеля Мампэй, в котором музыкант Джон Леннон отдыхал четыре лета подряд в 1970-х годах. В Каруидзаве считают, что Леннон передал местным кулинарам рецепт чая с молоком.

Япония сейчас председательствует в G7. Встреча глав МИД «семерки» проходит с 16 по 18 апреля в в курортном поселке Каруидзава (префектура Нагано).

Ранее сообщалось, что страны G7 не смогли установить срок отказа от угольных электростанций.

В мире,Катрин Колонна,Энтони Блинкен,Джон Леннон,
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