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Главу МИД Ирака пригласили посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Ирака Фуада Хусейна посетить республику. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Главу МИД Ирака пригласили посетить Украину
© Lenta.ru

В МИД Украины отметили, что во время состоявшихся в Багдаде переговоров Кулеба и Хусейн обсудили вопросы экспорта украинского зерна, а также проведение консультаций на уровне ряда министерств двух стран для активизации сотрудничества в сферах торговли, образования и цифровизации.

Кроме того, главы ведомств договорились о проведении политических консультаций на уровне МИД и пятого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

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