Главу МИД Ирака пригласили посетить Украину

В МИД Украины отметили, что во время состоявшихся в Багдаде переговоров Кулеба и Хусейн обсудили вопросы экспорта украинского зерна, а также проведение консультаций на уровне ряда министерств двух стран для активизации сотрудничества в сферах торговли, образования и цифровизации.