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В Британии назвали ударом в спину запрет Польши на ввоз зерна с Украины

Украина получила от Польши удар в спину в тяжелый для себя момент. Об этом пишет британская газета Express.

В Британии назвали ударом в спину запрет Польши на ввоз зерна с Украины
© РИА Новости

Издание отмечает, что государства ЕС начали отворачиваться от Киева, что вылилось в запрет Польши и Венгрии импортировать украинское зерно. Поводом для запрета стало недовольство польских фермеров, которые заявили об огромных убытках из-за избытка украинского зерна на рынке. Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский указал на начинающийся сельскохозяйственный кризис в стране и, хотя Польша поддерживает Украину, она вынуждена действовать в интересах своих аграриев.

Ранее в апреле Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда. Власти Болгарии также пообещали обсудить идею временного запрета на поставки зерна с Украины.

Премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти стран объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.

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