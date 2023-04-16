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6 минут назад

ВПП ООН временно прекращает работу в Судане

Майк Габриелян

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно прекратила работу в Судане после гибели трех сотрудников. Об этом заявила директор организации Синди Маккейн, сообщает сайт ВПП ООН.

ВПП ООН временно прекращает работу в Судане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я потрясена и убита горем в связи с трагической гибелью трех сотрудников ВПП в субботу, 15 апреля, в результате насилия в Кабкабии, Северный Дарфур… Два сотрудника ВПП также были ранены в результате того же инцидента», - заявила Маккейн.

По ее словам, сотрудники погибли и были ранены при выполнении своих обязанностей, на переднем крае борьбы с глобальным продовольственным кризисом.

Кроме того, серьезные повреждения получил самолет Службы гуманитарной авиации ООН (UNHAS), находившийся в распоряжении ВПП. Он был обстрелян в аэропорту Хартума.

Из-за ситуации с безопасностью организация вынуждена временно приостановить работу в Судане.

«ВПП стремится помогать суданскому народу, сталкивающемуся с острой нехваткой продовольствия, но мы не можем выполнять свою работу по спасению жизней, если безопасность наших команд и партнеров не гарантирована», - добавила Маккейн.

Ранее медики сообщили, что 56 человек были убиты и 595 ранены с начала боевых действий в Судане.

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