В правительстве Литве вступились за русский язык

Общеобразовательные школы Литвы с преподаванием на литовском и польском языках должны обеспечить учащимся, которые выбрали в качестве второго иностранного языка русский, возможность завершить курс обучения. Об этом в воскресенье агентству ELTA заявила советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович.

"Немалая часть учащихся ранее уже сделала выбор второго иностранного языка в пользу русского. Необходимо обеспечить преемственность обучения, чтобы они могли завершить программу курса", - приводятся в сообщении ее слова.

Минобразования Литвы усиленно продвигает идею отказа в работающих в республике школах с преподаванием на литовском и польском языках от русского как второго иностранного с переходом на другие языки. Однако для этого пока недостаточно преподавателей. Глава ведомства Юргита Шюгждинене выступила с призывом к учителям русского языка изменить свою специальность, приобретя дополнительную педагогическую квалификацию. Она утверждала, что со снижением популярности русского языка и его выбора нагрузка для учителей этого предмета может критически уменьшиться.