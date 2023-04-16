$81.50-0.1790.16+0.16
21 минуту назад

В Литве призвали обеспечить возможность доучить в школах русский как второй иностранный

ТАССиещё 1

Общеобразовательные школы Литвы с преподаванием на литовском и польском языках должны обеспечить учащимся, которые выбрали в качестве второго иностранного языка русский, возможность завершить курс обучения. Об этом в воскресенье агентству ELTA заявила советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович.

В правительстве Литве вступились за русский язык
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Немалая часть учащихся ранее уже сделала выбор второго иностранного языка в пользу русского. Необходимо обеспечить преемственность обучения, чтобы они могли завершить программу курса", - приводятся в сообщении ее слова.

Минобразования Литвы усиленно продвигает идею отказа в работающих в республике школах с преподаванием на литовском и польском языках от русского как второго иностранного с переходом на другие языки. Однако для этого пока недостаточно преподавателей. Глава ведомства Юргита Шюгждинене выступила с призывом к учителям русского языка изменить свою специальность, приобретя дополнительную педагогическую квалификацию. Она утверждала, что со снижением популярности русского языка и его выбора нагрузка для учителей этого предмета может критически уменьшиться.

Британцы пожаловались на мошенничество украинских беженцев

Русский язык в этих школах преподается лишь как второй иностранный по выбору из тех, которые предлагает учебное заведение. Он остается, как признало министерство, самым востребованным и изучается примерно 70% школьников. Однако эта популярность, по утверждению ведомства, снижается: в текущем учебном году значительно - с 15,2% до 21,5% - увеличился выбор немецкого, с 7% до 8% - французского языков.

В мире,Юргита Шюгждинене,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий