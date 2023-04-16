Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Праге

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг на Вацлавской площади в центре Праги. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает издание Idnes.

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Митинг под лозунгом «Чехия против бедности» организовала партия «Право. Уважение. Профессионализм». По данным издания, некоторые демонстранты приехали из отдаленных районов республики. На мероприятии выступят эксперты в сфере экономики, права и внешней политики, а также представители других оппозиционных партий.

«Мы здесь, чтобы встать на защиту нашей страны и нашей Чехии», — заявил председатель партии Индржих Райх. Политик также высказался против введения голосования по почте и принятия закона об однополых браках — по его утверждению, демонстрация должна выразить протест против «экономической и моральной бедности».

Незадолго до этого Райх пообещал, что за дальнейшими проявлениями невнимания к бедности граждан последует «постепенная эскалация» акций протеста. На месте проведения демонстрации дежурит несколько сотен полицейских.