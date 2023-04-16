Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна

Болгарские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру Венгрии и Польши и запретить импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.

Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы, в особенности, когда два государства уже отреагировали соответствующим образом. По его словам, если Болгария не введет ограничения, количество украинского зерна на территории республики возрастет, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Болгарский министр потребовал уже в понедельник представить ему доклады о юридической составляющей запретов, которые ввели Венгрия с Польшей, и пообещал, что такая возможность будет обсуждаться с министерством экономики.

По его словам, во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, и тогда ситуация будет обсуждаться с президентом Болгарии Руменом Радевым.