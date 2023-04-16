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11 минут назад

В Судане погибли участники Всемирной продовольственной программы ООН

Lenta.ru

В Судане погибли участники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на специального представителя генсека организации по республике Фолькера Пертеса.

В Судане погибли участники Всемирной продовольственной программы ООН
Фото: lenta.rulenta.ru

Как уточняется, сотрудники ВПП умерли при исполнении служебных обязанностей в Северном Дарфуре в ходе военных столкновений между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования (СБР).

«Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы были убиты 15 апреля в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии в Северном Дарфуре, при исполнении своих служебных обязанностей», — написали в официальном заявлении, размещенном на сайте миссии.

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол рассказал о снижении количества боевых столкновений между сторонами конфликта в стране. Представитель добавил, что армия Судана отказывается начинать переговоры с СБР, называя их повстанцами, но также призывает всех желающих перейти на свою сторону.

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