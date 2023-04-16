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Личное состояние Карла III оценили в £600 млн

Личное состояние монарха Соединенного Королевства Карла III составляет порядка £600 млн ($745 млн). Об этом пишет обозреватель Роберт Уоттс в статье для The Sunday Times.

Личное состояние Карла III оценили в £600 млн
© globallookpress.com

По данным Уоттса, королю смог скопить такое состояние благодаря успешному управлению своими активами на протяжении всей жизни.

В частности, с 2011 по 2022 год Чарльз смог увеличить доходы от принадлежащих ему земель на 42,6%, до £25,4 млн в год ($31,5 млн).

Также, уточнил обозреватель, монарх прославился своей бережливостью, придирчивым отношением к экономии электричества.

Кроме того, от матери, королевы Елизаветы II, ему досталось богатое наследство. Оно оценивалось в £370 млн ($460 млн).

В частности, ему достались инвестиционный портфель размером около £100 млн ($124 млн), породистые скаковые лошади на £27 млн ($34 млн), коллекция марок и предметов искусства.

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