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19 минут назад

В Еврокомиссии оценили запрет Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины

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Односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, введенные Польшей и Венгрией, являются неприемлемыми. Такую оценку им дала Еврокомиссия, передает ТАСС в воскресенье, 16 апреля.

В пресс-службе ЕК отметили, что осведомлены о решении Варшавы и Будапешта.

«В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — подчеркнули там.

Ранее в апреле стало известно, что Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда в страну. До этого Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.

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Премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти стран объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.

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