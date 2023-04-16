В Еврокомиссии оценили запрет Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины

Односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, введенные Польшей и Венгрией, являются неприемлемыми. Такую оценку им дала Еврокомиссия, передает ТАСС в воскресенье, 16 апреля.

В пресс-службе ЕК отметили, что осведомлены о решении Варшавы и Будапешта.

«В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — подчеркнули там.

Ранее в апреле стало известно, что Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда в страну. До этого Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.