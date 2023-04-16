Британию обвинили в недемократичности из-за участия в конфликте на Украине

«Могущественная фракция в Вашингтоне, со сторонниками в Белом доме, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ давно хотела опосредованной войны с Россией. Они страстно верят в то, что России нельзя позволить снова подняться», — отметил Хитченс.