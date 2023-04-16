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Британию обвинили в недемократичности из-за участия в конфликте на Украине

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Британский писатель и журналист Питер Хитченс заявил, что вовлечение британских вооруженных сил в конфликт на Украине говорит о недемократичности властей Великобритании. Об этом он написал в колонке для Daily Mail.

Британию обвинили в недемократичности из-за участия в конфликте на Украине
© РИА Новости

По его мнению, о наличии своих интересов у Лондона в конфликте на Украине говорит инцидент с «почти сбитым» над Черным морем самолетом британских ВВС.

«Могущественная фракция в Вашингтоне, со сторонниками в Белом доме, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ давно хотела опосредованной войны с Россией. Они страстно верят в то, что России нельзя позволить снова подняться», — отметил Хитченс.

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