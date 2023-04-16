Британский писатель и журналист Питер Хитченс заявил, что вовлечение британских вооруженных сил в конфликт на Украине говорит о недемократичности властей Великобритании. Об этом он написал в колонке для Daily Mail.
По его мнению, о наличии своих интересов у Лондона в конфликте на Украине говорит инцидент с «почти сбитым» над Черным морем самолетом британских ВВС.
«Могущественная фракция в Вашингтоне, со сторонниками в Белом доме, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ давно хотела опосредованной войны с Россией. Они страстно верят в то, что России нельзя позволить снова подняться», — отметил Хитченс.