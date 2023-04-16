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В Индии в прямом эфире застрелили политика и его брата

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В Индии во время прямого эфира неизвестные застрелили бывшего члена индийского парламента Атика Ахмеда и его брата Ашрафа. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, политика обвиняли в связях с мафией, похищениях, убийствах, вымогательстве. За свои преступления в марте 2023 года он был приговорен к пожизненному заключению.

Атик должен был отбывать его в тюрьме города Праяградж. В день покушения полиция сопровождала его вместе с братом в тюремную больницу.

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Нападавшие представились сотрудниками СМИ, расспросили Ахмеда о его деяниях, а также о гибели сына, убитого накануне в перестрелке с полицией. После этого они открыли огонь на поражение.

Уточняется, что жена бывшего политика также принимала участие в его преступлениях. В настоящее время она скрывается от правосудия, за ее голову назначена щедрая награда.

Уточняется, что стрелявшие, убедившись в смерти братьев, сразу же сдались полиции.

Представители оппозиционных партий раскритиковали убийц за нарушение общественной безопасности.

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