В Индии в прямом эфире застрелили политика и его брата

В Индии во время прямого эфира неизвестные застрелили бывшего члена индийского парламента Атика Ахмеда и его брата Ашрафа. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, политика обвиняли в связях с мафией, похищениях, убийствах, вымогательстве. За свои преступления в марте 2023 года он был приговорен к пожизненному заключению.

Атик должен был отбывать его в тюрьме города Праяградж. В день покушения полиция сопровождала его вместе с братом в тюремную больницу.

Нападавшие представились сотрудниками СМИ, расспросили Ахмеда о его деяниях, а также о гибели сына, убитого накануне в перестрелке с полицией. После этого они открыли огонь на поражение.

Уточняется, что жена бывшего политика также принимала участие в его преступлениях. В настоящее время она скрывается от правосудия, за ее голову назначена щедрая награда.

Уточняется, что стрелявшие, убедившись в смерти братьев, сразу же сдались полиции.