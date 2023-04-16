Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства охраны

Командующий суданскими силами быстрого реагирования (спецназ) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) сбежал из своего убежища после того, как охранявшие его солдаты дезертировали, сообщила армия республики.

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По сообщению военного ведомства, Хамидти сбежал из убежища после бегства его охраны, подробности бегства Дагало военные не привели, передает ТАСС.

Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил в комментарии телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.