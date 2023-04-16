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В Аргентине зафиксировали 40 тысяч зараженных лихорадкой денге с начала года

Министерство здравоохранения Аргентины сообщает о более чем 40 тысячах зараженных лихорадкой денге в стране с начала 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

В Аргентине зафиксировали 40 тысяч зараженных лихорадкой денге
© Lenta.ru

Всего в сообщении говорится о 41 257 случаях заболевания к 14 эпидемиологической неделе, причем 37 914 из них заразились именно в Аргентине. Вирус был выявлен в Буэнос-Айресе и Сантьяго-дель-Эстеро. Точное количество погибших выяснить не удалось, однако 5 апреля в газете El Pais упоминались 13 смертей при 16 тысячах заболевших на тот момент.

Власти отмечают, что количество заболевших лихорадкой денге в этому году уже больше, чем за два предыдущих года за тот же период. Ситуацию объясняют тем, что обилие дождей привело к быстрому распространению комаров. Теперь в Аргентине опасаются эпидемии, поскольку сейчас обстановка напоминает вспышки 2009 и 2016 годов.

Вместе с тем в стране наблюдается циркуляция вируса чикунгунья, который так же, как и денге, передается посредством укусов комаров. При инфицировании чикунгуньей у больного возникает внезапная лихорадка до 40 градусов Цельсия, он жалуется на боль в суставах, тошноту и сыпь.

Известно, что лихорадка денге способна провоцировать интенсивные гриппоподобные симптомы, а в тяжелой форме может вызвать летальный исход.

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