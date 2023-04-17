Резников извинился за сравнение потерь ВСУ и жертв землетрясения в Турции

"Искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей - друзей и соседей. Благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку", - написал Резников.