Байден призвал ужесточить закон об обороте оружия

Американский президент Джо Байден на фоне новых инцидентов со стрельбой вновь предложил ужесточить правила оборота оружия. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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Политик призвал конгресс запретить штурмовые винтовки, а также снять с производителей оружия юридический иммунитет за использование их продукции. «В силах конгресса потребовать безопасного хранения оружия и бэкграундных проверок при любых продажах», — добавил он, подчеркнув, что новые правила должны вступить в силу как можно скорее.