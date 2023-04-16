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51 минуту назад

Премьер Косово Курти призвал Сербию не уклоняться от выполнения Охридских соглашений

Газета.Ru

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал Сербию не уклоняться от выполнения Охридских соглашений. Об этом сообщает косовское новостное агентство Telegrafi.

Премьер Косово призвал Сербию не уклоняться от выполнения Охридских соглашений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы провели два последних года в Брюсселе, чтобы заключить юридически обязательное соглашение между Косово и Сербией. 18 мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель официально объявил о его заключении. И то, о чем мы договорились, должно быть выполнено полностью и незамедлительно. Никакого частичного выполнения и задержек», — заявил политик.

Заявление Курти стало комментарием к словам президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград выполнит «часть пунктов соглашения».

Очередная встреча лидеров Косово и Сербии запланирована на 2 мая. Ожидается, что в ходе встречи будет подписано соглашение о содействии в выяснении судьбы свыше 1000 косоваров, пропавших в ходе конфликта в Косово в 1998-1999 годах.

18 марта в македонском Охриде состоялись переговоры президента Сербии Александра Вучича с премьером Косово Альбином Курти при посредничестве ЕС. Спустя 12 часов дискуссий стороны согласовали порядок действий по нормализации отношений.

В частности, в Косово согласились «немедленно» запустить переговоры о формировании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством.

19 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины.

В мире,Альбин Курти,Жозеп Боррель,Александр Вучич,ЕС,
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