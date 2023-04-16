Премьер Косово призвал Сербию не уклоняться от выполнения Охридских соглашений

«Мы провели два последних года в Брюсселе, чтобы заключить юридически обязательное соглашение между Косово и Сербией. 18 мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель официально объявил о его заключении. И то, о чем мы договорились, должно быть выполнено полностью и незамедлительно. Никакого частичного выполнения и задержек», — заявил политик.