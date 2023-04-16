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Американский полковник предупредил о трагической ошибке Пентагона

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США неправильно развивают армию и вооружения, это отчетливо видно на фоне украинского кризиса. Такого мнения придерживается экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Американский полковник предупредил о трагической ошибке Пентагона
© U.S. Air Force

В интервью на Youtube Макгрегр сказал, что США продолжают создавать вооружения, придерживаясь стратегий времен Второй мировой войны. Строятся большой флот, авианосцы, громоздкие и медленные армейские дивизии.

«Но мир теперь так не воюет и мы должны это понять. Украинский конфликт кардинально меняет взгляд на вещи», - заявил Макгрегор.

По его словам, ошибка может быть трагической.

Военный аналитик добавил, что вопрос обороны в США стал коммерческим и зависит от интересов элиты. Рядовым американцам при этом внушается, что если военный бюджет будет меньше, то США могут быть завоеваны и уничтожены.

Вдобавок Вашингтон рассматривает Россию как Советский Союз, в свете Холодной войны. Это мешает строить нормальные отношения с Москвой.

Ранее аналитик ЦРУ предостерег руководство США фразой Путина.

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