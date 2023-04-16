Бывший президент США Дональд Трамп получил от сторонников $15,4 млн на предвыборную кампанию после того, как прокурор Манхэттена предъявил ему обвинения. Об этом пишет Bloomberg.

Большая часть средств (98%) поступила от спонсоров, которые перечисляли небольшие суммы, не более $200. Четверть полученной суммы (24%) составили переводы от новых доноров.

Автор статьи отметил, что после начала предвыборной кампании Трамп собрал весьма существенный капитал. В четвертом квартале 2022 года сторонники перечислили ему $20,4 млн, в первом квартале 2023 года - $18,8 млн.

Обозреватель подчеркнул, что уголовный процесс сделал политика основным кандидатом на выборах 2024 года от республиканцев.

Так, в марте рейтинг Трампа составлял 47% против 39% у губернатора Флориды Рона Десантиса. В настоящее время за него готовы проголосовать 57%, за его конкурента - 31%.