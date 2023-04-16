$81.50-0.1790.16+0.16
40 минут назад

Дональд Трамп после предъявления обвинений собрал на кампанию $15,4 млн

Илья Родин

Бывший президент США Дональд Трамп получил от сторонников $15,4 млн на предвыборную кампанию после того, как прокурор Манхэттена предъявил ему обвинения. Об этом пишет Bloomberg.

Большая часть средств (98%) поступила от спонсоров, которые перечисляли небольшие суммы, не более $200. Четверть полученной суммы (24%) составили переводы от новых доноров.

Автор статьи отметил, что после начала предвыборной кампании Трамп собрал весьма существенный капитал. В четвертом квартале 2022 года сторонники перечислили ему $20,4 млн, в первом квартале 2023 года - $18,8 млн.

В США раскрыли реальную причину ареста Трампа

Обозреватель подчеркнул, что уголовный процесс сделал политика основным кандидатом на выборах 2024 года от республиканцев.

Так, в марте рейтинг Трампа составлял 47% против 39% у губернатора Флориды Рона Десантиса. В настоящее время за него готовы проголосовать 57%, за его конкурента - 31%.

Ранее сообщалось, что адвокаты экс-главы Белого дома будут добиваться снятия с него всех обвинений.

В мире,Видео,Рон Десантис,Дональд Трамп,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий