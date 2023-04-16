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12 минут назад

Британский министр обороны анонсировал переговоры с шефом Пентагона Остином

Газета.Ruиещё 1

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 17 апреля приедет с рабочим визитом в США, чтобы обсудить вопрос с утечкой секретных документов Пентагона. Об этом сообщает газета Sunday Times.

Британский министр обороны анонсировал переговоры с шефом Пентагона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В материале сообщается, что Лондон обеспокоен тем, что сотрудники американских ведомств могут иметь доступ к данным, содержащим в том числе и британскую секретную информацию.

По данным газеты, у Уоллеса запланированы встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также с другими сотрудниками Минобороны Соединенных Штатов и представителями конгресса. Уоллес намерен установить объем потерянной информации, затрагивающей интересы Великобритании.

При этом в британском минобороны продолжают утверждать, что попавшие в сеть секретные документы Пентагона полны неточностей.

В мире,Ллойд Остин,Бен Уоллес,Пентагон,
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