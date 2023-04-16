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Бен Уоллес обсудит в Вашингтоне утечку документов Пентагона

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Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в понедельник, 17 апреля, вылетит с визитом в США с тем, чтобы обсудить историю с секретными документами, утекшими в интернет. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что его визит связан с беспокойством Лондона по поводу попадания в интернет секретных британских данных.

Особое негодование у официальных лиц королевства вызвало то, что доступ к данным получили сотрудники, аналогичные по статусу с ополченцами и волонтерами.

«Пентагон сам не знает, что еще вылезет»: The Times об утечке разведданных

В рамках визита Уоллес планирует встретиться с шефом Пентагона Ллойдом Остином, военачальниками армии США, конгрессменами.

Кроме того, он попытается выяснить, какая еще информация, затрагивающая интересы Великобритании, может быть опубликована в открытом доступе.

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