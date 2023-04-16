В Германии собрали свыше 300 сообщений о военных преступлениях на Украине

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (ВКА) собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине к середине апреля. Такие сведения Бундестага Гюнтера Крингса.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ведомство опросило примерно 90 свидетелей военных преступлений. Из них две трети — беженцы с Украины, которые оказались в Германии. Представители ВКА также пообщались с немцами, которые принимали участие в конфликте на стороне Украины.

По данным Welt, BKA оказывало техническую помощь Киеву в расследовании преступлений. Так, немецкое ведомство направило средства для фиксации следов и документирования, автомобили и технику на сумму свыше 11,5 миллиона евро. Помимо этого, власти Германии постоянно ведут консультации с украинскими правоохранительными органами. С начала конфликта сотрудники Генпрокуратуры Украины несколько раз бывали в Берлине и общались с немецкими следователями.

В BKA пояснили, что в Германии инициировали расследование военных преступлений на Украине в марте 2022 года. Тогда в центре внимания следователей оказались события в пригороде Киева Буче и обстрелы автомобилей мирного населения.