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34 минуты назад

В США на дне рождения подростка произошла стрельба, есть погибшие

Илья Родин

В танцевальной студии в Дадевиле (Алабама, США) произошла стрельба. По предварительным данным, погибло шесть человек. Об этом пишет портал BNO News.

По данным издания, подросток решил отпраздновать свой день рождения в танцевальной студии Mahogany Masterpiece.

В 22-30 по местному времени в полицию поступил вызов. Сообщалось, что на вечеринке происходит стрельба.

Автор статьи пояснил, что официальные лица пока не сообщили точного числа жертв. Вместе с тем, на опубликованных в сети фотографиях видны шесть лежащих на земле тел, накрытых белыми простынями.

Кроме того, отметил обозреватель, несколько человек погибли на месте происшествия, непосредственно в студии. Также у местной больницы замечены родители подростков, которые предположительно были на праздновании.

В США произошла стрельба у похоронного бюро

Точных данным о том, кто устроил стрельбу и по каким причинам, пока нет.

Уточняется, что Дадевиль - небольшой город в округе Таллапуса, он расположен примерно в 44 милях к северо-востоку от Монтгомери (административного центра штата).

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