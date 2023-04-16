В США на дне рождения подростка произошла стрельба, есть погибшие

В танцевальной студии в Дадевиле (Алабама, США) произошла стрельба. По предварительным данным, погибло шесть человек. Об этом пишет портал BNO News.
По данным издания, подросток решил отпраздновать свой день рождения в танцевальной студии Mahogany Masterpiece.
В 22-30 по местному времени в полицию поступил вызов. Сообщалось, что на вечеринке происходит стрельба.
Автор статьи пояснил, что официальные лица пока не сообщили точного числа жертв. Вместе с тем, на опубликованных в сети фотографиях видны шесть лежащих на земле тел, накрытых белыми простынями.
Кроме того, отметил обозреватель, несколько человек погибли на месте происшествия, непосредственно в студии. Также у местной больницы замечены родители подростков, которые предположительно были на праздновании.
Точных данным о том, кто устроил стрельбу и по каким причинам, пока нет.
Уточняется, что Дадевиль - небольшой город в округе Таллапуса, он расположен примерно в 44 милях к северо-востоку от Монтгомери (административного центра штата).