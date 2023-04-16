$81.50-0.1790.16+0.16

Резников описал негативную роль Меркель в невступлении Украины в НАТО

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель способствовала невступлению Украины и Грузии в НАТО в ходе саммита альянса в 2008 году. Такую негативную роль немецкого политика Алексей Резников в интервью аргентинской газете La Razon.

Резников описал негативную роль Меркель в невступлении Украины в НАТО
© Lenta.ru

Украинский министр обвинил Меркель в том, что тогда она выступила против вступления двух стран в Североатлантический альянс и убедила в правильности такого решения других союзников. Резников отметил, что Запад на протяжении многих лет «жил в догме не провоцировать Россию».

По его словам, ощутимее это стало проявляться во время саммита НАТО в Бухаресте.

«Была вполне осуществимая возможность того, что Украина и Грузия стали бы новыми членами НАТО. <...> Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимавшая эту должность в 2008 году — прим. "Ленты.ру") выступила против», — заявил Резников.

По мнению Резникова, Украина уже является де-факто членом НАТО, используя «их стандарты и их оружие». Кроме того, министр подверг сомнению серьезность «ядерной угрозы» со стороны России.

Ранее аналитик Ян Оберд выразил мнение, что военные действия на Украине и их дальнейшая поддержка не помогут Западу и США достичь желаемого результата. Специалист предположил, что Евросоюз и НАТО находятся в сложном положении — они сталкиваются с проблемами в экономике, хотя изначально планировалось, что вооруженный конфликт на Украине будет ослаблять Россию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий