Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель способствовала невступлению Украины и Грузии в НАТО в ходе саммита альянса в 2008 году. Такую негативную роль немецкого политика Алексей Резников в интервью аргентинской газете La Razon.

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Украинский министр обвинил Меркель в том, что тогда она выступила против вступления двух стран в Североатлантический альянс и убедила в правильности такого решения других союзников. Резников отметил, что Запад на протяжении многих лет «жил в догме не провоцировать Россию».

По его словам, ощутимее это стало проявляться во время саммита НАТО в Бухаресте.

«Была вполне осуществимая возможность того, что Украина и Грузия стали бы новыми членами НАТО. <...> Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимавшая эту должность в 2008 году — прим. "Ленты.ру") выступила против», — заявил Резников.

По мнению Резникова, Украина уже является де-факто членом НАТО, используя «их стандарты и их оружие». Кроме того, министр подверг сомнению серьезность «ядерной угрозы» со стороны России.