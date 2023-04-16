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47 минут назад

Глава МИД Италии призвал к остановке боевых действий в Судане

Газета.Ru

Боевые столкновения в Судане подрывают демократию, заявил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни. По его словам, он выступает за деэскалацию ситуации и переход сторон к переговорам.

Глава МИД Италии призвал к остановке боевых действий в Судане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Накануне встречи представителей G7 в Японии, на которой я призвал сделать тему Африки приоритетной, столкновения в Судане угрожают гражданскому населению и подрывают демократию. Мы призываем военных лидеров в Судане прекратить боевые действия для возобновления политического диалога», — написал Таяни в Twitter.

Столкновения между военными Судана и Силами быстрого реагирования республики начались еще 15 апреля. Боевые действия охватили столицу государства и другие регионы страны. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли как минимум 56 человек, а пострадали почти 600. При этом суданские военные утверждают, что ситуация в республики стабилизировалась, но Силы быстрого реагирования страны говорят об обратном, сообщая о захвате воинских частей.

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