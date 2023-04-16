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Британцы раскритиковали селфи Джо Байдена с ирландским экс-политиком Адамсом

Читатели британской газеты The Daily Mail жестко раскритиковали селфи главы США Джо Байдена с бывшим руководителем ирландской националистической партии «Шинн Фейн» Джерри Адамсом.

Селфи Байдена с Адамсом вызвало гнев британцев
© globallookpress.com

Авто статьи подчеркнул, что в США постоянно заявляют о хорошем отношении Байдена к Соединенному Королевству и британцам. На фоне этого, добавил он, вызывает удивление его совместная фотография с Адамсом, которого в Великобритании обвиняют в принадлежности к Ирландской республиканской армии.

dailymail.co.uk

Кроме того, напомнил обозреватель, в 1980-х годах будущий президент США занимал проирландские позиции, выступал против выдачи членов ИРА в королевство.

Комментаторы в целом поддержали автора статьи. Они подчеркнули, что антибританская позиция Байдена известна им с давних пор.

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По их мнению, «сонный Джо полностью симпатизирует ИРА» и, предположительно, даже принимал участие в благотворительных мероприятиях, на которых собирали деньги для этой организации.

Пользователи отметили, что Байден не пожелал «завязать светскую беседу с [премьер-министром Великобритании] Риши Сунаком», но встретился с опальным политиком. Таким образом, уточнили они, глава США четко дал понять, кому принадлежат его симпатии.

Ранее сообщалось, что американский лидер крайне небрежно обращался с премьером в аэропорту. После приземления самолета он быстро спустился по трапу и быстрым шагом, практически оттолкнув Сунака, направился к послу Соединенных Штатов в королевстве.

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