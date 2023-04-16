В сенате США заявили, что слабость Байдена привела к развороту Бразилии и ОАЭ к КНР

Давние союзники США в лице Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов повернулись к Китаю, считает сенатор-республиканец Том Коттон, передает Fox News. По его словам, это произошло из-за слабости действующего американского президента Джо Байдена.
«Ось зла все больше и больше сосредотачивается на Пекине. Это возникает в значительной степени из-за слабости президента Джо Байдена и его склонности обвинять в первую очередь Америку и наших союзников <…> посмотрите на президента Бразилии [Луиса Инасиу Лулу да Силву]. Он левый. Он критически относится к Америке, если не открыто враждебен», — отметил Коттон.
Как указал сенатор, Лула да Силва типичный представитель левых лидеров Латинской Америки, которые не получают никакой критики со стороны Байдена и якобы поэтому разворачиваются в сторону Китая. Он также добавил, что в таких обстоятельствах мир действительно может столкнуться с повторением двух мировых войн.
«Человеческая природа неподвластна времени и неизменна. Поэтому мы склонны совершать одни и те же ошибки, если не извлекаем уроков из уроков истории <…> многие традиционные американские партнеры и союзники подстраховывают свои ставки, потому что они обеспокоены решимостью и силой Америки при президенте Байдене», — подчеркнул Коттон.