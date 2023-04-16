В сенате США заявили, что слабость Байдена привела к развороту Бразилии и ОАЭ к КНР

«Ось зла все больше и больше сосредотачивается на Пекине. Это возникает в значительной степени из-за слабости президента Джо Байдена и его склонности обвинять в первую очередь Америку и наших союзников <…> посмотрите на президента Бразилии [Луиса Инасиу Лулу да Силву]. Он левый. Он критически относится к Америке, если не открыто враждебен», — отметил Коттон.