На Украине заметили неверие Запада в возможность возвращения Крыма

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк указал на неверие Запада в возможность возвращения Крыма Киевом. Его цитирует «Московский комсомолец».

По словам Загороднюка, большое количество западных аналитиков, журналистов и политиков «пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу», что является серьезным вызовом для Украины.

Экс-министр добавил, что «это сделать будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы для того, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путем к украинской власти». Загороднюк также указал, что без поддержки Запада Киев не сможет вернуть Крым в состав Украины.