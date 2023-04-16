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На Украине заметили неверие Запада в возможность возвращения Крыма

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Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк указал на неверие Запада в возможность возвращения Крыма Киевом. Его цитирует «Московский комсомолец».

По словам Загороднюка, большое количество западных аналитиков, журналистов и политиков «пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу», что является серьезным вызовом для Украины.

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Экс-министр добавил, что «это сделать будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы для того, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путем к украинской власти». Загороднюк также указал, что без поддержки Запада Киев не сможет вернуть Крым в состав Украины.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что у Украины нет шансов захватить Крым. «Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и "американский путь"... Я вас умоляю!» — сказал полковник.

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