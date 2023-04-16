Число жертв столкновений в Судане возросло до 56 человек

Еще 596 человек получили травмы. Ранее агентство со ссылкой на центральный комитет страны сообщало о 25 погибших и 183 пострадавших.
Утром 15 апреля в Судане начались бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией в Хартуме. Позднее столкновения распространились и на другие регионы страны.
Силы быстрого реагирования обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с использованием оружия. При этом суданская армия сообщила, что заявления, в том числе о захвате ряда объектов, не соответствуют действительности.