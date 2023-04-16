Число жертв столкновений в Судане возросло до 56 человек

В Судане число жертв столкновений увеличилось до 56 человек, сообщает Reuters.

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Еще 596 человек получили травмы. Ранее агентство со ссылкой на центральный комитет страны сообщало о 25 погибших и 183 пострадавших.

Утром 15 апреля в Судане начались бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией в Хартуме. Позднее столкновения распространились и на другие регионы страны.