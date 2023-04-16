$81.50-0.1790.16+0.16
15 минут назад

Число жертв столкновений в Судане возросло до 56 человек

Елена Прошина

В Судане число жертв столкновений увеличилось до 56 человек, сообщает Reuters.

Число жертв столкновений в Судане возросло до 56 человек
Фото: ТАССТАСС

Еще 596 человек получили травмы. Ранее агентство со ссылкой на центральный комитет страны сообщало о 25 погибших и 183 пострадавших.

Утром 15 апреля в Судане начались бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией в Хартуме. Позднее столкновения распространились и на другие регионы страны.

Силы быстрого реагирования обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с использованием оружия. При этом суданская армия сообщила, что заявления, в том числе о захвате ряда объектов, не соответствуют действительности.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий