Лукашенко поздравил с Пасхой патриарха Кирилла

Православие находится на переднем крае защиты традиционных нравственных ценностей и дает всем верующим духовный компас и смысл жизни. Об этом в воскресенье, поздравляя с Пасхой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Православие, находясь на переднем крае защиты традиционных нравственных ценностей, дает всем верующим духовный компас и смысл жизни", - приводит текст поздравления пресс-служба президента.
Лукашенко отметил, что "Пасха - это праздник, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией, жизнелюбием и состраданием к ближнему, несет свет добра и надежды".
"Пусть ваше молитвенное слово служит великой патриотической силой, укрепляет единство наших братских народов. Желаю вам, Ваше Святейшество, здоровья, мира и согласия. Христос воскресе!" - пожелал президент предстоятелю Русской православной церкви.
В поздравлении православным христианам Белоруссии Лукашенко заявил, что "исконное стремление белорусов к созиданию, глубокое уважение к святыням, готовность хранить свою веру" являются прочной основой единства и общественного согласия в стране.
"Мы прикасаемся сердцем к древним традициям христианства и, подобно предыдущим поколениям, совершаем добрые дела, заботимся о близких, помогаем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, выступаем в защиту мира и спокойствия для всех наших братских народов", - добавил президент, пожелав всем счастья, здоровья и взаимопонимания.