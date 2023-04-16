Лукашенко поздравил с Пасхой патриарха Кирилла

"Мы прикасаемся сердцем к древним традициям христианства и, подобно предыдущим поколениям, совершаем добрые дела, заботимся о близких, помогаем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, выступаем в защиту мира и спокойствия для всех наших братских народов", - добавил президент, пожелав всем счастья, здоровья и взаимопонимания.