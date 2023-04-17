Ким Чен Ын наблюдал за футбольным матчем чиновников по случаю Дня Солнца

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за спортивными состязаниями команд министерства обороны и кабинета министров по случаю Дня Солнца - дня рождения основателя республики Ким Ир Сена, который отмечался 15 апреля. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно распространенным фотографиям, лидера страны сопровождала его дочь, а также младшая сестра Ким Ё Чжон. Помимо них, зрителями футбольного матча были члены президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, в том числе премьер-министр Ким Док Хун, секретари партии и министры, в том числе министр обороны Кан Сун Нам.

Основное время футбольного матча завершилось вничью со счетом 1:1, но в серии пенальти победила команда министерства обороны со счетом 5:3. После этого команды состязались в перетягивании каната, снова победили представители оборонного ведомства.

Лидер КНДР наблюдал за спортивными состязаниями чиновников в феврале по случаю дня рождения своего покойного отца Ким Чен Ира. В то же время руководитель народной республики в субботу по случаю Дня Солнца, вероятно, не посетил мавзолей Ким Ир Сена. СМИ КНДР об этом не сообщали.