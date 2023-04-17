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Ким Чен Ын наблюдал за футбольным матчем чиновников по случаю Дня Солнца

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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за спортивными состязаниями команд министерства обороны и кабинета министров по случаю Дня Солнца - дня рождения основателя республики Ким Ир Сена, который отмечался 15 апреля. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын наблюдал за футбольным матчем чиновников по случаю Дня Солнца
© ТАСС

Согласно распространенным фотографиям, лидера страны сопровождала его дочь, а также младшая сестра Ким Ё Чжон. Помимо них, зрителями футбольного матча были члены президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, в том числе премьер-министр Ким Док Хун, секретари партии и министры, в том числе министр обороны Кан Сун Нам.

Основное время футбольного матча завершилось вничью со счетом 1:1, но в серии пенальти победила команда министерства обороны со счетом 5:3. После этого команды состязались в перетягивании каната, снова победили представители оборонного ведомства.

Лидер КНДР наблюдал за спортивными состязаниями чиновников в феврале по случаю дня рождения своего покойного отца Ким Чен Ира. В то же время руководитель народной республики в субботу по случаю Дня Солнца, вероятно, не посетил мавзолей Ким Ир Сена. СМИ КНДР об этом не сообщали.

В воскресенье Ким Чен Ын посетил церемонию завершения строительства 10 тыс. квартир в Пхеньяне. Всего власти КНДР планируют возвести дома на 50 тыс. новых квартир в столице за 5 лет. Лидер страны отметил, что власти считают проект по возведению современного жилья в Пхеньяне одним из "самых важных". На церемонии также присутствовали премьер-министр Ким Док Хун, председатель президиума Верховного народного собрания Цой Рён Хэ, член президиума политбюро ЦК ТПК Чо Ён Вон.

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