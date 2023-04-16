Поляки раскритиковали план Дуды «перекрыть России кислород»

Пользователи Twitter раскритиковали польского лидера Анджея Дуду за проукраинскую политику, сообщает РИА Новости.

Люди оставили негативные комментарии на странице канцелярии президента. Ранее Дуда в ходе поездки в Австрию заявил о поддержке Киева и необходимости поставок вооружений бывшей советской республики. Кроме того, он предложил «перекрыть России кислород». Как считает Дуда, это позволит добиться прекращения специальной военной операции.

Как написал пользователь интернета под ником Cacek, польский лидер будет «персоной нон-грата в демократических странах», а его правление «останется черной страницей в истории».

Krzysiek N считает, что решения президента Польши «должны быть недействительными».

Пользователь Twitter под псевдонимом Basia назвал поездку Дуды «непродуктивной».

AnonM заявил, что польский лидер дискредитирует пост, который занимает.