Украинские беженцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах

"Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время", - отметила украинка Татьяна Капикян.

Ее соотечественник подчеркнул, что люди здесь живут "как в армии". Другие беженцы добавляют, что беспокоятся за детей, потому что поблизости проводят военные учения. В настоящее время в лагере проживает более 300 человек, однако вскоре это число вырастет еще на несколько десятков.