Украинские беженцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах

Украинские беженцы провели акцию протеста из-за плохих условий проживания на военной базе в провинции Гелдерланд в Нидерландах, сообщает местный портал GLD.nl. Украинцы пожаловались на отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия.
"Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время", - отметила украинка Татьяна Капикян.
Ее соотечественник подчеркнул, что люди здесь живут "как в армии". Другие беженцы добавляют, что беспокоятся за детей, потому что поблизости проводят военные учения. В настоящее время в лагере проживает более 300 человек, однако вскоре это число вырастет еще на несколько десятков.
Ранее сообщалось, что на востоке ФРГ украинские беженцы пожаловались на оскорбления и нападки от местных.