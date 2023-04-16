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23 минуты назад

GLD: украинские беженцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах

Газета.Ruиещё 1

Украинские беженцы провели акцию протеста из-за плохих условий проживания на военной базе в провинции Гелдерланд в Нидерландах, сообщает местный портал GLD.nl. Украинцы пожаловались на отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия.

Украинские беженцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах
Фото: APAP

"Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время", - отметила украинка Татьяна Капикян.

Ее соотечественник подчеркнул, что люди здесь живут "как в армии". Другие беженцы добавляют, что беспокоятся за детей, потому что поблизости проводят военные учения. В настоящее время в лагере проживает более 300 человек, однако вскоре это число вырастет еще на несколько десятков.

Ранее сообщалось, что на востоке ФРГ украинские беженцы пожаловались на оскорбления и нападки от местных.

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