В Финляндии задумались над нарушением соглашения с Россией

После присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу возник вопрос об актуальности соглашения с Москвой о демилитаризации Аландских островов, сообщает Ilta-Sanomat.

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Как пишет издание, Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории. С 1856 года это неоднократно подтверждалось различными соглашениями. Однако сегодня финские политики поддерживают предложения об отмене этого статуса.

Экс-командующий Силами обороны, депутат парламента Ярмо Линдберг считает, что членство в НАТО позволяет Хельсинки поставить под вопрос мирный статус островов. Бывший начальник разведки Сил обороны, депутат парламента Пекка Товери сообщил, что Аландские острова надо ремилитаризировать из-за якобы российской агрессивной политики.