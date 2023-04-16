В Финляндии задумались над нарушением соглашения с Россией

После присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу возник вопрос об актуальности соглашения с Москвой о демилитаризации Аландских островов, сообщает Ilta-Sanomat.
Как пишет издание, Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории. С 1856 года это неоднократно подтверждалось различными соглашениями. Однако сегодня финские политики поддерживают предложения об отмене этого статуса.
Экс-командующий Силами обороны, депутат парламента Ярмо Линдберг считает, что членство в НАТО позволяет Хельсинки поставить под вопрос мирный статус островов. Бывший начальник разведки Сил обороны, депутат парламента Пекка Товери сообщил, что Аландские острова надо ремилитаризировать из-за якобы российской агрессивной политики.
При этом глава муниципалитета островов Вероникик Тёрнрос считает, Аланды должны сохранить свой демилитаризованный статус. Единственный депутат от Аландских островов в парламенте Финляндии, отстаивая идею статус-кво, указал на то, что в рамках НАТО могут существовать демилитаризованные зоны, приведя в пример норвежский Шпицберген.