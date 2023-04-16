В Индонезии предсказали конец господства Запада благодаря Китаю

Развитие отношений между Джакартой и Пекином знаменуют конец западного колониализма и возрождение сильной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Института дружбы индонезийской исламской организации Саида Акила Сираджа.

По его словам, дружеские отношения между Индонезией и Китаем должны стать основой «для мира во всем мире». Такое заявление прозвучало во время публичной дискуссии с послом Китая в Индонезии Лу Каном.