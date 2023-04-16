В Индонезии предсказали конец господства Запада благодаря Китаю
Развитие отношений между Джакартой и Пекином знаменуют конец западного колониализма и возрождение сильной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Института дружбы индонезийской исламской организации Саида Акила Сираджа.
По его словам, дружеские отношения между Индонезией и Китаем должны стать основой «для мира во всем мире». Такое заявление прозвучало во время публичной дискуссии с послом Китая в Индонезии Лу Каном.
Сирадж отметил, что КНР, «как развитая страна с превосходством в различных аспектах», может привести Азию к созданию лучшей и выдающейся цивилизации, а «господство мировой олигархии и западного колониализма должно закончиться». Глава Института подчеркнул, что Азия должна возродиться.