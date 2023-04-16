$81.50-0.1790.16+0.16

В Индонезии предсказали конец господства Запада благодаря Китаю

Развитие отношений между Джакартой и Пекином знаменуют конец западного колониализма и возрождение сильной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Института дружбы индонезийской исламской организации Саида Акила Сираджа.

В Индонезии предсказали конец господства Запада благодаря Китаю
© РИА Новости

По его словам, дружеские отношения между Индонезией и Китаем должны стать основой «для мира во всем мире». Такое заявление прозвучало во время публичной дискуссии с послом Китая в Индонезии Лу Каном.

Сирадж отметил, что КНР, «как развитая страна с превосходством в различных аспектах», может привести Азию к созданию лучшей и выдающейся цивилизации, а «господство мировой олигархии и западного колониализма должно закончиться». Глава Института подчеркнул, что Азия должна возродиться.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий