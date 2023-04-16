ЕC сделал заявление по ситуации в Судане

Европейский союз готов поддержать любые начинания по достижению диалога и посредничества между конфликтующими сторонами в Судане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Приветствуются все усилия по поиску путей поддержки диалога и посредничества. ЕС готов поддержать такие усилия», — заявил евродипломат.

Ранее он призвал все стороны конфликта прекратить насилие.

15 апреля в Судане начались столкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Затем они перекинулись и на другие суданские регионы. Погибли как минимум 25 человек, 183 получили ранения.