ЕC сделал заявление по ситуации в Судане
Европейский союз готов поддержать любые начинания по достижению диалога и посредничества между конфликтующими сторонами в Судане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Приветствуются все усилия по поиску путей поддержки диалога и посредничества. ЕС готов поддержать такие усилия», — заявил евродипломат.
Ранее он призвал все стороны конфликта прекратить насилие.
15 апреля в Судане начались столкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Затем они перекинулись и на другие суданские регионы. Погибли как минимум 25 человек, 183 получили ранения.
Силы быстрого реагирования (СБР) Судана взяли под контроль президентский дворец в Хартуме, международный аэропорт столицы, воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице.