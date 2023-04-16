Во Франции госпитализировали Жан-Мари Ле Пена

Во Франции госпитализирован основатель крайне правой партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пен, сообщает Point.

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Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Политик почувствовал себя плохо во второй половине дня 15 апреля и был доставлен в медицинское учреждение в парижском регионе. По словам врачей, причиной ухудшения его состояния могла статье сильная усталость и сердечная недостаточность.

Помимо регулярных медицинских осмотров, последняя госпитализация Ле Пена произошла в феврале 2022 года после того, как он перенес транзиторную ишемическую атаку, «легкую форму инсульта». До этого недомогания, случившегося 15 апреля, лидер националистов не подавал особых признаков слабости. На прошлой неделе он все еще принимал журналистов, чтобы дать интервью у себя дома.