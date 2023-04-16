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19 минут назад

Во Франции госпитализировали Жан-Мари Ле Пена

Елена Прошина

Во Франции госпитализирован основатель крайне правой партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пен, сообщает Point.

Во Франции госпитализировали Жан-Мари Ле Пена
Фото: EPAEPA

Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Политик почувствовал себя плохо во второй половине дня 15 апреля и был доставлен в медицинское учреждение в парижском регионе. По словам врачей, причиной ухудшения его состояния могла статье сильная усталость и сердечная недостаточность.

Помимо регулярных медицинских осмотров, последняя госпитализация Ле Пена произошла в феврале 2022 года после того, как он перенес транзиторную ишемическую атаку, «легкую форму инсульта». До этого недомогания, случившегося 15 апреля, лидер националистов не подавал особых признаков слабости. На прошлой неделе он все еще принимал журналистов, чтобы дать интервью у себя дома.

Ле Пен пять раз участвовал в президентских выборах. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, и был исключен из нее в 2015 году.

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