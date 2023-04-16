В Киеве отреагировали на запрет Польши по сельхозпродукции

В Киеве раскритиковали решение Варшавы запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерство аграрной политики Украины.

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В ведомстве заявили, что сожалеют о принятии решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши сельскохозяйственных товаров. В Киеве считают, что решение Варшавы противоречит достигнутым ранее договоренностям.

Министерство отмечает, что решение разного рода вопросов односторонними кардинальными действиями не ускорит положительного решения ситуации. Предложено в ближайшее время согласовать с Польшей новый меморандум о взаимопонимании.

Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня. Запрет вводится на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, фруктов и овощей, вина, говядины и телятины, а также других товаров.